Rotta con il Sergente a bordo, maxi scambio: la Juventus è la sua prossima meta

Calciomercato Juventus, i bianconeri spingono per il Sergente e tentano il grande colpo estivo. L’operazione con il maxi scambio

Solo la Juventus, almeno secondo le informazioni che sono riportate da Il Messaggero, in questo momento, sta spingendo in maniera importante per Milinkovic-Savic, il centrocampista della Lazio, in scadenza di contratto nel 2024, che potrebbe lasciare la Capitale alla fine della stagione.

La cifra da investire è bella importante, ma sicuramente scesa rispetto a quelle che fino ad oggi sono state le richieste di Lotito: il fatto di non aver trovato ancora oggi un accordo per il rinnovo, che a questo punto è davvero complicato, ha fatto scendere la quotazione del cartellino a 40milioni di euro. Non pochi, come detto, ma nemmeno una cifra che era sicuramente fuori dalla portata della Juve. Che, però, non sembra comunque avere la voglia di mettere sul piatto tutti questi soldi e starebbe cercando una soluzione per diminuire la parte cash da versare nelle casse della Lazio. E i primi dettagli ci sarebbero anche.

Calciomercato Juventus, maxi scambio per Milinkovic-Savic

Uno già è nella Lazio, e ovviamente parliamo di Luca Pellegrini che Sarri si è preso nello scorso mese di gennaio. Poi ci sarebbe un altro elemento gradito al tecnico che a quanto pare potrebbe rientrare nell’operazione Sergente: il suo nome è Nicolò Rovella, centrocampista adesso in prestito al Monza che l’ex tecnico della Juventus accoglierebbe molto volentieri a Formello.

Si studiano quindi, in casa Juventus, quelle che potrebbero essere le mosse per la prossima stagione. Mosse che vedono il serbo – che a Torino, e questo non è un fattore da sottovalutare, troverebbe il fratello che gioca nella squadra di Juric – come uno degli uomini più voluti dalla società. E non da adesso, ma già da diverso tempo. Chissà, forse i tempi sono davvero maturi.