La mano di Dia per risollevare la Juventus: il derby è doppio

Boulaye Dia accende l’asta in Serie A: la Juventus è in corsa ma si preannuncia un doppio derby di mercato

La Juventus sta studiando le strategie di mercato per la prossima stagione e certamente l’attacco è uno dei reparti che potrebbe essere rivoluzionato maggiormente.

Di Maria è in scadenza e potrebbe lasciare Torino dopo appena un anno dal suo arrivo. Su Vlahovic continuano ad esserci dubbi e il suo futuro è ancora poco chiaro e definito. Per non parlare di Milik che ancora non è certo di essere riscattato. La Juventus sta valutando diversi profili per rinforzare l’attacco, uno di questi pescato direttamente in Serie A. Boulaye Dia è uno degli attaccanti rivelazione di questo campionato di Serie A. Il centravanti senegalese sta trascinando la Salernitana a centrare l’obiettivo salvezza grazie ai suoi gol. Sono già 15 le reti segnate da Dia in campionato, condite da 6 assist. Di fatto il classe ’96 è entrato in 21 gol del club granata e tra gli attaccanti di provincia è sicuramente uno dei più determinanti. L’ex Villareal si era già messo in mostra al Mondiale in Qatar, trovando anche un gol. Adesso il suo valore non sta passando inosservata ai club spagnoli ma neppure alle grandi di Serie A. Una su tutte la Juventus che ha drizzato le antenne e, come sottolineato dal ‘Corriere dello Sport’, potrebbe tentare l’assalto al centravanti della Salernitana, in scadenza a giugno 2023. I bianconeri, però, non sono l’unico club italiano ad aver puntato Dia.

Juventus, occhi su Dia della Salernitana: Inter e Milan in corsa

Anche Inter e Milan sono in corsa per Boulaye Dia e potrebbero intralciare i piani della Juventus in vista della prossima finestra estiva di calciomercato.

La Salernitana ha tutte le intenzioni di riscattare Dia dal Villareal a fine stagione. Il bomber senegalese è reduce da una tripletta contro la Fiorentina che ha ulteriormente certificato il suo grande valore. Qualora il club campano dovesse riuscire a riscattarlo, fisserebbe un prezzo per il centravanti africano. A quel punto la Juventus si immergerebbe in una vera e propria asta che coinvolgerebbe anche Milan e Inter, entrambe alla ricerca di un nuovo attaccante per la prossima stagione.