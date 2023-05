Calciomercato Juventus, doppio ‘provino’ decisivo: 55 milioni

Due osservati speciali per la Juventus: doppio colpo dalla Serie A in vista per l’esteta ma servono 55 milioni di euro

La Juventus scende in campo al Gewiss Stadium domani alle 12:30 contro l’Atalanta di Gasperini per cercare di riconquistare i 3 punti in campionato.

Uno scontro a tutti gli effetti per un posto in Champions League: la ‘Dea’ è tornata prepotentemente in corsa per il quarto posto e vuole mandare un segnale chiaro anche ai bianconeri, sfruttando il fattore campo e la spinta del suo pubblico. Dopo una fase altalenante, la squadra di Gasperini sta tornando a esprimere il suo miglior calcio, grazie alla ripresa di giocatori come Zapata, Pasalic. La Juventus domani, però, osserverà in maniera particolare due calciatori della ‘Dea’ che potrebbero diventare due obiettivi concreti di mercato per l’estate.

Juventus, due osservati speciali contro l’Atalanta: occhi su Scalvini e Maehle

Osservati speciale in casa Atalanta sono due difensori. La Juventus è da tempo sulle tracce di Joakim Maehle e Giorgio Scalvini, due profili che piacciono molto ai bianconeri in vista della prossima stagione di calciomercato.

L’esterno danese era stato valutato tra le opzioni per la fascia sinistra, alla luce della partenza ormai quasi certa di Alex Sandro, in scadenza a giugno. Maehle ha un contratto col club bergamasco fino a giugno 2025 ma l’Atalanta potrebbe ascoltare un’eventuale proposta della Juventus. All’andata proprio lui ha timbrato il cartellino all’Allianz Stadium e domani sarà un’occasione propizia da parte della società bianconera per vederlo all’opera. Un altro osservato speciale sarà proprio Scalvini: il classe 2003 è una delle ultime intuizioni di Gasperini che lo sta coltivando, rendendolo un difensore completo, abile anche nel ruolo di centrocampista. Il difensore italiano ha un contratto fino al 2027 e l’Atalanta non lo sacrificherà così facilmente. Per strappare Maehle e Scalvini al club bergamasco, serviranno circa 55-60 milioni di euro. Una cifra certamente alta per le possibilità economiche della Juventus in questo momento. La gara di domani servirà anche per osservare più da vicino questi due calciatori.