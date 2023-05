Mollato dalla Juventus: il predestinato va al Milan

Calciomercato Juventus, i bianconeri lo hanno mollato e adesso c’è il via libera per il Milan. Uno che sembra essere un predestinato in Serie A

La Juve lo ha trattato per molto tempo. E ci aveva messo gli occhi addosso soprattutto nello scorso autunno, prima che succedesse dentro la società tutto quello che sappiamo e che non stiamo ovviamente qui a ricordare.

E, la società bianconera, lo aveva tenuto in caldo anche a gennaio. Ma poi la pista si è decisamente raffreddata e adesso, secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, c’è il Milan sulle tracce del giocatore, alla ricerca di un terzino destro che vada a coprire il buco che, vuoi o non vuoi, verrà lasciato soprattutto dalla partenza di Dest. Ma anche Florenzi dentro Milanello non offre più le garanzie richieste e allora, Paolo Maldini, potrebbe sfruttare la situazione.

Calciomercato Juventus, il Milan vuole Fresneda

Il nome è quello di Fresneda, terzino destro del Valladolid che non piace solo ai rossoneri, ma che ha anche diversi estimatori in Premier League e in Bundesliga. Ma anche in questo caso, rispetto a qualche mese fa, le piste sembrano essere congelate e lo scatto decisivo lo potrebbe piazzare appunto il Milan, che si sta iniziando a muovere con molta velocità per la prossima stagione.

Non è detto che poi le cose vadano in porto, ovviamente ci sono da trovare degli accordi non semplici e soprattutto c’è da tenere in considerazione che da qui, all’apertura del mercato, ci sono molti club che potrebbero rientrare in corsa. Ma di certo c’è che Maldini ha messo il piede sull’acceleratore è al momento sembra essere in vantaggio. La Juve, dal proprio canto, sembra averlo mollato da un poco di tempo.