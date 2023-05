Dalla Juventus al Borussia Dortmund: sprint e accordo imminente

Svola clamorosa e inaspettata per la Juventus: c’è l’addio, firma con il Borussia Dortmund. L’accordo è ormai imminente.

Ultimissime notizie di calciomercato che riguardano la Juventus. In attesa di capire chi sarà il prossimo direttore sportivo del club, con Giuntoli al momento favorito sugli altri candidati, all’interno della società operano vari dirigenti e scout che sono a stretto contatto con Calvo che è ad oggi il responsabile dell’area tecnica. Ecco nuovi aggiornamenti in merito a questo accordo imminente con il Borussia Dortmund che rischia di compromettere i piani del club per il futuro calciomercato Juve.

L’occasione è davvero ghiotta per le big del calcio europeo che sono pronte a beffare la Vecchia Signora e far sottoscrivere un nuovo contratto al giovane talento. Da tempo in orbita Juventus, le difficoltà del club bianconero in sede di calciomercato stanno spingendo il ragazzo verso il Borussia Dortmund. Una scelta chiara e precisa, condivisa anche con la famiglia e il suo agente. I tedeschi sono noti nella gestione dei giovani talenti, ci sono tantissimi casi di calciatori che hanno fatto le fortune del Dortmund per poi fare il grande salto in club più ambiziosi e importanti. Ecco perché, adesso, il giocatore è pronto a declinare la proposta della Juventus per accettare quella del Borussia Dortmund. Alla base di questa decisione anche il progetto tecnico proposto dal club tedesco, diverso da quello bianconero.

Ultime notizie calciomercato Juventus: firma con il Borussia Dortmund

Arrivano dall’Inghilterra nuovi voci di calciomercato sul futuro del terzino destro del Valladolid Fresneda. Secondo le ultime indiscrezioni, il terzino è pronto a lasciare la Spagna per firmare con un big europea. Non sarà la Juventus, ecco tutti i dettagli.

A gennaio c’era l’opportunità di portarlo alla Juventus ma a causa di vari problemi la società decise di non affondare il colpo. Adesso la stellina Ivan Fresneda rischia di diventare un gran rimpianto per la Juventus. Sulle tracce del 18enne terzino, di proprietà del Valladolid, ci sono gli occhi di mezza Europa. Dal Newcastle all’Arsenal passando anche per il Milan che nelle ultime settimana ha avviato dei contatti per ingaggiarlo. A sorpresa, però, il club che è pronto a beffare la Juventus e a prendere Fresneda è il Borussia Dortmund. Secondo quanto riferito da Football Insider, i tedeschi sono pronti a pagare il calciatore ben 20 milioni di sterline (equivalenti a 22,5 milioni di euro). Fresneda è uno dei migliori prospetti del calcio spagnolo. Ha debuttato nella Liga nel settembre 2022, fino a diventare un giocatore chiave per il Real Valladolid. In questa stagione ha collezionato 21 presenze, di cui 16 in campionato, e ha giocato un totale di 1.614 minuti con la prima squadra. Calciatore versatile, Fresneda può giocare sia come terzino destro che, all’occorrenza, anche come centrale difensivo. Il suo futuro è pronto a tingersi di giallonero, i colori del Borussia Dortmund.