Incubo bianconero: UFFICIALE, lesione del legamento crociato

Il comunicato ufficiale non lascia spazio a dubbi: c’è lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro.

Il calendario di Serie A è ormai entrato nella sua fase più calda, con diversi verdetti ancora da emanare che continuano a calamitare l’attenzione mediatica. Non è più in discussione la conquista dello Scudetto da parte del Napoli, che con il pareggio strappato alla Dacia Arena di Udine ha messo in cascina quel punto che gli serviva per ottenere la matematica certezza della conquista del terzo Scudetto della propria storia.

A qualche giorno di distanza dal monda night che ha consegnato ai partenopei la vittoria del Campionato, però, non arrivano buone notizie in casa Udinese. Sottoposto agli esami strumentali di rito, infatti, Kingles Ehizibue ha riparato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Nella giornata di mercoledì il calciatore dell’Udinese sarà operato a Villa Stuart dal professor Mariani. Ecco il comunicato del club friulano:“Udinese Calcio comunica che gli esami strumentali effettuati su Kingsley Ehizibue hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Il calciatore sarà operato mercoledì, dal Professor Mariani, presso la clinica “Villa Stuart” di Roma”.

Ragion per cui Ehizibue salterà anche la sfida contro la Juventus: proprio alla Dacia Arena i bianconeri, infatti, chiuderanno la loro stagione.