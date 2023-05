Affare da oltre 50 milioni: addio Juventus, a un passo dal Liverpool

Calciomercato Juventus, i Reds pronti a chiudere l’affare da oltre 50 milioni di euro. Addio ai bianconeri, rimane in Premier League

Si sa, quando di mezzo ci sono le squadre di Premier League, è sempre difficile riuscire a fare degli affari. Le potenzialità economiche delle squadre d’Oltremanica vanno oltre quelle che sono le possibilità della Serie A. E anche in questo caso la situazione non si discosta dalla realtà.

C’è stato un elemento che è letteralmente esploso in questa stagione che, in più di una occasione, è stato accostato alla Juventus. Un centrocampista che gioca nel Brighton di De Zerbi e che alla fine dell’anno potrebbe cambiare maglia. Parliamo di Mac Allister, campione del Mondo con l’Argentina, entrato in maniera prepotente nel mirino del Liverpool. Pronto, ormai, a chiudere l’operazione.

Calciomercato Juventus, oltre 50 milioni per Mac Allister

E non si tratta di un affare a cifre irrisorie. Secondo Football Insider infatti Klopp starebbe per chiudere per oltre 50 milioni di euro. Un cifra che ovviamente la Juventus in questo momento così particolare della propria storia non si può permettere. E allora il via libera è quasi automatico.

Insomma, niente da fare nemmeno in questo caso. E non è sicuramente una cosa buona scrivere questo. Un ulteriore segnale di quello che la Juventus sta vivendo e che potrebbe vivere nei prossimi mesi, soprattutto se dai processi in corso dovessero arrivare delle notizie negative.