Allegri via dalla Juventus: “Colloqui iniziati ufficialmente”

Allegri via dalla Juventus, la riconferma dell’attuale tecnico bianconero non è scontata. E il club si sta guardando attorno.

Massimiliano Allegri, di detrattori, ne ha a iosa. Non è un mistero che una grossa fetta della tifoseria bianconera non sia soddisfatta dell’operato del livornese, alla sua seconda esperienza sulla panchina della Juventus.

Del resto, l’allenatore toscano era divisivo quando si vinceva, figurarsi adesso che di trofei, ormai da qualche stagione, non se ne vedono più. La Signora, infatti, rischia di rimanere a mani vuote per il secondo anno consecutivo. L’unico modo per evitare di restare a digiuno è vincere l’Europa League, competizione nella quale la Juve si è ritrovata catapultata dopo la clamorosa eliminazione dalla Champions League, avvenuta già dopo la fase a gironi. Lo scorso ottobre il destino di Allegri sembrava appeso a un filo e quando, a novembre, si dimise l’intero Consiglio d’amministrazione, in tanti erano disposti a scommettere che la prima testa a saltare sarebbe stata la sua. Ed invece la posizione del tecnico dei 5 scudetti consecutivi, nel mezzo della tempesta, si è addirittura rafforzata.

Allegri via dalla Juventus, già sondati alcuni profili

No, la Juventus, con lui al timone della squadra, non brillerà dal punto di vista del gioco espresso. E certamente potrebbe migliorare da questo punto di vista. Le critiche mosse ad Allegri, in tal senso, sono legittime.

Ma non si può negare che sia in qualche modo riuscito a tenere la barra dritta in una delle stagioni più tumultuose della storia della storia del club bianconero, sconquassato dalle note vicissitudini giudiziarie. Allegri oggi può contare sulla fiducia dei dirigenti, ma la sua conferma non potrà che passare dai risultati che porterà a casa in questo caldissimo mese di maggio. La mancata vittoria dell’Europa League, ad esempio, potrebbe costargli cara. Intanto la società sta provando a giocare d’anticipo. Le bocche restano cucite, ma in casa Juve hanno già sondato alcuni profili, non necessariamente italiani.