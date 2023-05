Tripletta da sogno: Verratti ritorna in Italia e sceglie la Juventus

Calciomercato Juventus, nel futuro di Marco Verratti adesso c’è la tripla opzione: andiamo a scoprire i dettagli dell’operazione.

Come scrivono dal portale ‘Fichajes’, nel futuro di Marco Verratti ci potrebbe essere, addirittura, una tripla opzione. Come confermato dal portale in questione, il centrocampista vorrebbe cambiare squadra e starebbe pensando di lasciare il Psg a fine stagione.

Come, infatti, scrivono dal portale spagnolo sarebbe tre le possibili destinazioni per il centrocampista italiano sbarcato in Francia, protagonista del Psg, ormai da diverse stagioni. Come si legge, oltre alla priorità bianconera ci sarebbero anche altre due squadre inglesi a contenderselo.

Dalla Juventus al Tottenham e Manchester: sfida tripla per Verratti

Manchester United, Tottenham e Juventus a contendersi il prezioso centrocampista. Un trittico di big pronte a chiedere il cartellino di uno dei centrocampista italiani più forti al mondo. Come sappiamo, Verratti, oltre ad essere uno dei big del Psg è anche un giocatore prezioso della nazionale maggiore di Mancini, con cui, ha vinto proprio l’europeo da assoluto protagonista.

Certamente il suo ingaggio a Torino rappresenterebbe per il giocatore una sfida importante, un ritorno in Serie A da assoluto protagonista. Non ci resta che attendere il verdetto che arriverà puntuale sicuramente nella prossima stagione. Come scrivono dal portale in questione: la Juventus avrebbe mostrato il proprio interesse ad avere Verratti per rafforzare la propria rotazione nell’area di centrocampo e formare un solido tandem con Manuel Locatelli. La Vecchia Signora punterebbe già alla riconquista del titolo di campioni della Serie A anche la prossima stagione, e l’aggiunta del talentoso centrocampista italiano potrebbe essere un elemento chiave per raggiungere questo obiettivo.