La Juventus lo soffia al Napoli: De Laurentiis ha detto sì

Una nuova era della Juventus è destinata a iniziare nel corso della prossima estate con l’arrivo di tanti volti nuovi.

I bianconeri di mister Allegri devono cercare di chiudere nel migliore dei modi questa stagione. Riuscendo a conquistare quel piazzamento utile per la prossima Champions League che garantirebbe al club delle importanti risorse economiche da poter poi reinvestire.

La Juventus vivrà una settimana molto importante con la semifinale di andata di Europa League contro il Siviglia nella quale cercare di iniziare a mettere l’ipoteca per la finalissima. Alzare al cielo questo trofeo Sarebbe davvero molto importante per regalare alla tifoseria bianconera una grande soddisfazione in questa stagione così tribolata, per le note vicende extracampo che riguardano la società. Alla fine dei giochi si dovranno per forza di cose tirare le somme. La rosa ha bisogno di diversi ritocchi in tutte le zone del campo, ma anche a livello dirigenziale si preannunciano delle succulente novità.

Juventus, ok di De Laurentiis alla partenza di Giuntoli

Non è affatto una notizia che la Juventus stia cercando come suo primo obiettivo un nuovo direttore sportivo. Al quale affidare la ricostruzione della rosa, con l’arrivo di giocatori di spessore ma anche di giovani in rampa di lancio che siano in grado di aprire un nuovo ciclo vincente a Torino.

La società ha già messo nel mirino Cristiano Giuntoli, fresco vincitore dello scudetto con il Napoli appunto nel ruolo di direttore sportivo. E’ stato lui a portare alla corte di Spalletti giocatori come Kvarashkelia e Kim. La notizia serale è di quelle importanti, perché “Repubblica” spiega come sia arrivato l’ok da parte del presidente De Laurentiis alla partenza del suo dirigente. Giuntoli dunque potrebbe lasciare il Napoli con un anno d’anticipo rispetto alla scadenza del suo contratto, fissata a giugno 2024.