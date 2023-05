Calciomercato Juventus, giù il sipario: il futuro di Pogba è da copione

Ci sono diversi obiettivi che la Juventus ha già messo nel mirino per rinforzare la squadra della prossima stagione.

Non ci sono dubbi sul fatto che la dirigenza avrà già messo sul proprio taccuino una lista di potenziali colpi con i quali elevare allo spessore tecnico della squadra bianconera, rendendola sempre più competitiva per il futuro. Futuro che presenta ancora diverse incognite.

Molte mosse che la Juventus effettuerà sul mercato dipenderanno anche dai risultati che gli uomini di Allegri riusciranno a conquistare in queste ultime settimane. Ci sono dubbi però sul fatto che ai bianconeri servono dei volti nuovi praticamente in tutte le zone del campo. Ragion per cui si potrà sì puntare sui giovani ma allo stesso tempo si dovranno fare degli investimenti mirati portando a Torino dei giocatori di provata esperienza in grado di fare la differenza. Allo stesso modo però si dovranno gestire al meglio le risorse già in rosa.

Juventus, Pogba rimarrà sicuramente in bianconero

Quel che appare chiaro è che la società voglia puntare forte sulla linea verde. Del resto già in questa stagione mister Allegri ha lanciato elementi come Soulè o Iling Junior che sono calciatori sui quali si può puntare per i prossimi anni. Altri potrebbero essere promossi dalla Next Gen o potrebbero rimanere a Torino dopo il rientro dal prestito.

Le valutazioni si faranno strada facendo, comunque. Ci saranno comunque dei perni indispensabili nella Juventus del domani e uno di questi – come ha spiegato “Il Corriere di Torino” è Paul Pogba. Che in questa stagione non è riuscito a ripagare la fiducia della società, visti i tanti infortuni che lo hanno tenuto fuori. Il francese, qualunque sarà il futuro del club, rimarrà comunque in maglia bianconera. La volontà di tornare alla Juve è stata chiara la scorsa estate e il matrimonio è destinato a continuare.