Dalla Juventus alla Roma: incontro UFFICIALE con Mourinho

La Juventus vuole arrivare a tutti i costi al big a parametro zero ma deve fare i conti con l’inserimento della Roma

La Juventus vuole già muoversi in ottica mercato per arrivare pronta all’inizio della sessione estiva che ormai è alle porte.

Il secondo posto raggiunto ieri grazie alla vittoria con l’Atalanta permette alla Juventus di avere ottime possibilità di garantirsi un posto alla prossima Champions League. Questo è il requisito fondamentale per intraprendere un percorso ambizioso e vincente. I bianconeri stanno puntando tutto su Cristiano Giuntoli per progettare un calciomercato di altissimo livello. Con l’arrivo probabile dell’attuale direttore sportivo del Napoli, la Juventus inizierebbe un nuovo ciclo che potrebbe portare a grandi risultati. Sono diversi gli obiettivi del club bianconero in vista della prossima stagione, in particolare quelli in scadenza che potrebbero arrivare a parametro zero. Il club bianconero segue da tempo Alejandro Grimaldo, in scadenza col Benfica. Il terzino spagnolo, però, non è l’unico difensore finito nella lista degli obiettivi della ‘Vecchia Signora’. Da diversi mesi la Juventus sta monitorando anche il centrale della Bundesliga, Evan N’Dicka, uno dei difensori più richiesti nel panorama europeo, alla luce del suo contratto in scadenza a giugno.

Juventus, N’Dicka primo obiettivo per la difesa a zero: occhio alla Roma

Il difensore classe ’99 francese di origini camerunesi, Evan N’Dicka, è uno dei grandi obiettivi a parametro zero per la difesa della Juventus.

Un difensore mancino, forte fisicamente e con una discreta tecnica, che andrebbe a completare il pacchetto difensivo bianconero che a fine stagione potrebbe perdere Alex Sandro e Juan Cuadrado, entrambi in scadenza a giugno 2023. N’Dicka è in scadenza a giugno con l’Eintracht Francoforte con cui l’anno scorso ha conquistato l’Europa League. Il difensore piace molto anche al Barcellona e sembra che stia aspettando la chiamata dei blaugrana per approdare in Liga. Difficilmente la situazione si sbloccherà prima del 3 giugno, quando l’Eintracht si giocherà la stagione nella finale di coppa tedesca contro il Lipsia. Anche la Roma lo ha puntato e Tiago Pinto ha già presentato una prima offerta all’entourage del giocatore.

A tal proposito c’è una novità su cui porre l’accento. Come immortalato da una foto postata sui social, infatti, alcuni rappresentanti dell’AMS TALENT CONSULTING, agenzia che tra gli altri cura gli interessi di N’Dicka, hanno incontrato José Mourinho. Sul tavolo dei colloqui potrebbe esserci stato proprio il futuro del classe ’99 che tanto piace alla Roma, che vuole affrettare i tempi per poter definire l’affare in tempi relativamente brevi.