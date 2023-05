“Sei un rubentino”: scandaloso ad Afragola, Consiglio Comunale choc

Juventus, anche all’interno del consiglio comunale di Afragola succede di tutto. “Accusato” il presidente dell’assise cittadina

Ora, che il Napoli abbia meritato ampiamente lo scudetto, il terzo della propria storia che la Juve vinceva solamente pochi anni fa, nel 1931 per essere precisi, sia un evento storico per il popolo campano e non solo. Inaspettato, senza dubbio, all’inizio dell’anno ma soprattutto meritato. La squadra di Spalletti e qui non c’è davvero ironia, ha ammazzato tutte le altre e ha portato a casa un trionfo annunciato da tempo.

Bene, fatta questa premessa, adesso è il momento di farvi vedere quello che è successo dentro il consiglio comunale di Afragola. Dove, un consigliere comunale, si è presentato in consiglio con la maglia celebrativa dello scudetto del Napoli “attaccando” il presidente dell’assise cittadina che, a quanto pare, tifa Juventus. Non sono mancate le polemiche, ovviamente.

“Sei un rubentino”, ecco il video

Bene, dopo una serie di parole, arrivano quelle che cercano di colpire il presidente della cittadina campana che si era riunita dentro il civico consesso. Non andiamo a commentarle noi, non ci spingiamo a tanto.

Ma sotto a questo articolo ovviamente potrete vedere il video di quanto successo all’interno dell’assise cittadina di un importante comune campano. Si sa, da quelle parti è festa nazionale in questi giorni e anche giustamente visto che uno scudetto si festeggia dopo diverso tempo. Ma in alcune situazioni sarebbe meglio pensare alle cose serie. E più serio di un consiglio comunale, a nostro modesto avviso, c’è poco.