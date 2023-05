Chiné fa anche il mercato della Juventus: opzionato il partner di Bremer

Nel futuro del club molto potrebbe dipendere dalla qualificazione europea, anche sul mercato. Ecco gli obiettivi per la prossima stagione.

La Juventus ha in mente di potenziare il reparto difensivo. C’è bisogno di un supporto tecnico al già consolidato Bremer lì in difesa. Un giocatore pronto e possibilmente giovane.

Come già anticipato da titolo, però, molto potrebbe dipendere o meno dalla qualificazione europea. Infatti, come si legge, se la Juventus raggiungesse la qualificazione in Champions League e quindi giocasse effettivamente l’Europa nella prossima stagione, due profili su tutti potrebbe arrivare, nella prossima annata, proprio a Torino.

Calciomercato Juventus, con la Champions arrivano Torres o Scalvini

Come si legge, infatti, dal quotidiano sportivo ‘La Gazzetta dello Sport’, in caso di confermata qualificazione europea: i bianconeri avrebbero già due obiettivi impostati in difesa. Si tratterebbe di Pau Torres, il primo e di Scalvini, giovani prodigio dell’Atalanta, come secondo nome. Due giocatori davvero di qualità per una rosa importante.

Ma, invece, si legge anche, qualora, infatti, i bianconeri non dovessero, tramite penalizzazione, raggiungere l’Europa, anche il mercato cambierebbe radicalmente e a quel punto i due profili potrebbero sfumare. Senza Europa, infatti, la Juventus avrebbe altri nomi in lista: Viti del Nizza potrebbe essere un occasione ma non è nemmeno da escludersi la promozione in prima squadra di un altro giovane; Huijsen della Next Gen che sembra avere già il phisique du role per far parte di un progetto importante, da subito. Non ci resta che attendere il possibile verdetto che arriverà proprio da questo fattore predominante: l’Europa.