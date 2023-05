Vlahovic accontentato: fa le valigie e molla la Juventus

Vlahovic chiede esplicitamente la cessione a fine stagione: valige pronte e addio alla Juventus già scritto

L’entourage di Dusan Vlahovic avrebbe comunicato ai club di Premier League che il centravanti serbo è intenzionato a lasciare Torino per trasferirsi in Inghilterra.

Questa è la notizia riportata da ’90min’ che potrebbe cambiare gli scenari del calciomercato estivo e gli incroci tra centravanti. Già nella sessione di mercato invernale 2022 il serbo aveva rifiutato l’Arsenal per accettare il corteggiamento della Juventus. Dopo un impatto di grande livello con i bianconeri, Vlahovic ha avuto un calo fisiologico che è andato di pari passo con il rendimento della squadra. La pubalgia lo ha condizionato notevolmente, rallentando il suo percorso di crescita e condizionando la sua stagione, compreso il Mondiale in Qatar con la Serbia. Adesso Vlahovic sembra aver ripreso a giocare ai suoi livelli e i due gol nelle ultime due partite contro Lecce e Atalanta ne sono la prova. Proprio a Bergamo, il centravanti serbo è stato vittima di insulti razzisti da parte della curva bergamasca e questo ha aumentato il suo malcontento. Un altro tassello che potrebbe portarlo a decidere di lasciare Torino a fine stagione, nonostante il contratto che lo lega al club bianconero fino al 2024.

Juventus, Vlahovic chiede la cessione: asta in Premier League

La Premier League orbita attorno a Vlahovic ormai da più di un anno, quando l’Arsenal provò a strapparlo alla Fiorentina.

Anche il Manchester United ha sondato il terreno per il classe 2000 in questi mesi, valutando anche altri profili come Victor Osimhen e Harry Kane e proprio l’entourage del serbo lo aveva proposto ai Red Devils durante l’ultima sessione invernale di mercato. Adesso Vlahovic è desideroso di lasciare la Juventus e il suo agente sta cercando una nuova pista in Premier League. Oltre ai Gunners e ai Red Devils, anche Chelsea, Newcastle e Aston Villa stanno studiando il terreno per tentare un approccio concreto al centravanti serbo. Resta da capire quale club inglese tenterà l’assalto vero e proprio a Vlahovic che attualmente ha una valutazione di circa 75 milioni di euro.