Patteggiamento e un anno senza Europa: la Juventus chiude il sipario

Adesso la Juventus potrebbe decidere per un patteggiamento: tutti i dettagli svelati dal quotidiano sportivo.

In casa bianconera desta sempre più attenzione la situazione relativa, proprio, al futuro. C’è l’ipotesi di un ulteriore penalizzazione e adesso, secondo ‘Tuttosport’, i bianconeri potrebbero raggiungere un verdetto.

Stando, infatti, all’ultima indiscrezione proprio proveniente dal quotidiano sportivo ‘Tuttosport’, nel futuro del club bianconero si potrebbe andare incontro ad una ipotesi per il patteggiamento.

Juventus verso il patteggiamento: resta senza Europa solo una stagione

Come si legge proprio dal quotidiano sportivo nazionale ‘Tuttosport’, la Juventus potrebbe andare incontro ad una ipotesi patteggiamento e, quindi, il club bianconero resterebbe soltanto una sola stagione senza Europa.

Questo è, infatti, il verdetto che potrebbe essere raggiunto dal club bianconero per la prossima stagione. La penalizzazione dunque verrebbe applicata sempre per i risultati ottenuti in questa stagione e il club bianconero potrebbe rimanere soltanto una stagione, la prossima, senza Europa, nonostante il club bianconero, attualmente, sia proprio posizionato in piena zona qualificazione Champions. Non ci resta che attendere un verdetto extra campo per capire meglio la situazione ma secondo ‘Tuttosport’ questo potrebbe essere l’ormai imminente conseguenza.