Barcellona con Juve e Real Madrid: accordo raggiunto, manca solo l’ufficialità

Barcellona con Juve e Real Madrid: si profila il quadro degli impegni estivi della squadra bianconera. Manca solamente l’ufficialità

Sì, è vero, c’è da chiudere ancora questa stagione che può regalare gioie o dolori, ma in casa Juventus ci sono quegli uffici preposti anche a pensare agli impegni della prossima stagione. O per meglio dire agli impegni estivi in vista della prossima annata.

Sappiamo che il mese di maggio sarà davvero cruciale per la Vecchia Signora, chiamata ovviamente a difendersi da quelle che sono le accuse e con una penalizzazione che il prossimo 20 maggio dovrebbe arrivare. Ma è chiaro che nulla può rimanere fermo e, a svelare quello che potrebbe essere un impegno che si dovrebbe sostenere alla fine di luglio o, al massimo, nei primi giorni di agosto, è il Mundo Deportivo.

Barcellona con Juve e Real Madrid, amichevole certa

Il quotidiano catalano, in un quadro di quelle che saranno le amichevoli estive della squadra di Xavi, che potrebbe ben presto vincere la Liga spagnola – manca solamente l’aritmetica – svela che oltre al Real Madrid, negli Stati Uniti nei prossimi mesi, ci sarà anche un’amichevole con la Juventus.

Ovviamente da quelle parti il tutto viene letto come la possibilità di avere degli introiti importanti per andare a chiudere l’operazione Messi, che sembra davvero ad un passo dal ritorno, mentre in casa bianconera si spera, ovviamente, che questi impegni possano essere ripetuti anche in inverno, magari con una qualificazione alla prossima Champions League che a questo punto e con tutto quello che si dice in giro su penalizzazioni e accordi, potrebbe essere pesante. Vabbè, vedremo quello che succederà, ovviamente. In ogni caso la Juve affronterà il Barcellona in amichevole in estate. Manca solo l’annuncio ufficiale!