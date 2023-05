Bomba Verratti, blitz prepotente della Juventus: il sì che stravolge tutto

Bomba Verratti, la contestazione dei tifosi del Psg non ha risparmiato neppure il centrocampista pescarese. Addio vicino?

La feroce contestazione dei tifosi, una settimana fa, non ha risparmiato neanche lui. Marco Verratti è stato tra i giocatori presi di mira da una grossa fetta di ultras del Psg a causa del suo scarso rendimento nell’ultimo periodo.

La stessa sorte è toccata anche ad altre stelle della squadra allenata da Christophe Galtier, accusate di non impegnarsi a sufficienza. Due esempi? Messi e Neymar, apostrofati come “mercenari”. E non è un caso che la società abbia deciso, ormai dallo scorso mese, di rafforzare la sicurezza presso il centro sportivo Camp des Loges. Verratti, da undici stagioni al Psg ed a tutti gli effetti un parigino adottivo, ha giocato soltanto poche partite nella seconda parte del campionato, per poi infortunarsi nuovamente. A quanto pare il giocatore di origine pescarese sarebbe tornato con qualche chilo di troppo dalla pausa per i Mondiali, facendo andare su tutte le furie lo staff di Galtier. In Francia sono sicuri che questo potrebbe essere l’ultimo anno in Francia del regista della nazionale italiana: a novembre Verratti spegnerà 31 candeline e la voglia di fare una nuova esperienza c’è eccome.

Bomba Verratti, sondaggio della Juve: ma occhio a Xavi

Il centrocampista di Pescara a Parigi si trova molto bene e nella capitale francese ha anche diversi interessi economici. Ma la contestazione l’ha fortemente deluso: non si aspettava un trattamento del genere dopo che più volte ha giurato fedeltà al club.

A fine stagione potrebbe avere un colloqui anche con il proprietario Al-Khelaifi, uno dei suoi più grandi estimatori. All’orizzonte potrebbe esserci un’avventura nel calcio italiano, in quella Serie A in cui non ha mai avuto l’opportunità di cimentarsi, visto che nel 2012 passò direttamente dalla B alla Ligue 1. Il problema è che il suo contratto scadrà nel 2026 ed attualmente il costo del suo cartellino è inavvicinabile per qualsiasi squadra italiana. Stando a quanto riporta l’insider bianconero Enganche, la Juventus ha fatto dei sondaggi in merito, malgrado il giocatore abbia un debole per Xavi e gli piacerebbe essere allenato da lui.