Grave infortunio, stagione finita: UFFICIALE, niente Juventus

Gli esami a cui è stato sottoposto non ammettono repliche: la diagnosi è piuttosto preoccupante. La stagione per il big termina qui: salta anche la sfida con la Juve.

Il tour de force della Juventus è entrato nella sua fase più calda. I bianconeri si stanno preparando alla sfida di questa sera contro il Siviglia, match valido per l’andata delle semifinali di Europa League.

Si tratta di un appuntamento chiaramente da non sottovalutare, al quale Di Maria e compagni si presentano forti delle due vittorie in Campionato ottenute contro Lecce ed Atalanta. La pubblicazione delle motivazioni del Verdetto del Consiglio di Garanzia del Coni, però, contribuirà a rimescolare le carte in tavola. La sentenza della Procura Federale in merito al caso plusvalenze, infatti, è stata fissata per lunedì 22 maggio, giorno nel quale la Juventus farà visita all’Empoli al “Castellani”. Ma non è tutto.

Il match contro i toscani precederà infatti di pochi giorni il decisivo impegno contro il Milan, che ha tutte le carte in regola per configurarsi come uno snodo cruciale per il piazzamento Champions di entrambe le compagini. C’è voglia di riscatto per i rossoneri, reduci dal brutto KO contro l’Inter in Champions League: il quarto posto, obiettivo minimo stagionale, rappresenterebbe a quel punto un obbligo morale per gli uomini di Pioli, ormai con un piede e mezzo fuori dalla Champions.

In vista della sfida contro la Juve, però, Pioli dovrà fare a meno di Ismael Bennacer. Uscito anzitempo contro l’Inter, l’algerino si è sottoposto quest’oggi agli esami strumentali di rito. La diagnosi ufficiale è piuttosto preoccupante: “Gli esami cui è stato sottoposto questa mattina Bennacer hanno evidenziato una lesione post-traumatica della cartilagine del condilo femorale laterale del ginocchio destro. Il giocatore verrà sottoposto a intervento in artroscopia.”