Partita finita Juventus-Figc: rinvio tecnico e doppio accordo

Adesso si dovrebbe chiudere il tutto entro fine maggio ma alcune voci parlano di un rinvio tecnico: tutti i dettagli.

Come si legge dal quotidiano sportivo ‘Tuttosport’, in casa Juventus si dovrebbe decidere tutto entro fine maggio, stiamo parlando dell’Inchiesta Prisma che, come confermato proprio dal quotidiano in questione, avrebbe una data limite massima entro la fine di maggio.

Infatti, il 22 di questo mese è fissata la nuova e ultima definitiva udienza per il caso plusvalenze Juventus. Ma, si legge, si parla anche di un rinvio tecnico richiesto direttamente da Chiné.

Caso plusvalenze: si chiude entro fine maggio ma c’è il possibile rinvio tecnico chiesto da Chiné

Questo, di conseguenza, quello che viene scritto direttamente nel quotidiano sportivo: “Corsa contro il tempo per chiudere tutta la partita dell’inchiesta Prisma entro la fine di maggio. Il 22 fissata la nuova e definitiva udienza per il caso plusvalenze Juventus mentre filtrano voci su un rinvio tecnico che Chiné chiederà prima di formalizzare il deferimento per stipendi e partnership sospette”.

Di conseguenza, entro fine maggio, potrebbe chiudersi definitivamente la questione ma, si legge, potrebbe esserci un rinvio proprio richiesto da Chiné che secondo ‘Tuttosport’, potrebbe chiedere di formalizzare il deferimento. Non ci resta che attendere novità a riguardo della questione. Intanto i bianconeri si concentrano sul campo, stasera una partita cruciale di Europa League: l’andata della semifinale della competizione.