Rispedita al mittente l’occasione della vita: ha ‘scelto’ la Juventus

Juventus, il giocatore preferisce la sua attuale situazione in campionato e ha deciso di non prendere parte alla spedizione.

Ormai è chiaro, la Juventus ha il suo nuovo enfant prodige. Si tratta di un giocatore che è già diventato importante in ogni modo e la sua ultima scelta lo conferma ancora di più.

Samuel Iling-Junior è già un giocatore importante per questa la Juventus e lo si denota in molte situazioni. Autore già di un gol, il giovanissimo prodigio bianconero potrebbe diventare ancora più importante per la prossima stagione e Allegri gli sta già ritagliando minuti ad ogni sfida cruciale. La sua scelta di non partecipare alla Sub 20 è l’ennesima conferma.

Iling-Junior non parteciperà alla Sub 20: rimane alla Juventus

Un giocatore che già in diverse occasioni ha dimostrato di essere più che utile alla causa. L’occasione di partecipare alla Sub 20 con l’Inghilterra poteva essere un occasione davvero importante per la sua carriera ma il giocatore preferisce rimanere concentrato con la sua Juventus in un momento così cruciale della stagione.

Stasera, infatti, c’è già una partita fondamentale per i bianconeri: la semifinale di Europa League contro il Siviglia, gara d’andata che dirà molto sul finale di stagione e sulla conferma dell’obiettivo principale dei bianconeri, la vittoria dell’Europa League. Ma non solo. C’è anche da confermare il posizionamento in classifica, tra le prime quattro, in attesa della nuova sentenza. Insomma Allegri ha già bisogno di lui e il giocatore risponde alla chiamata.