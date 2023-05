Juventus-Siviglia, rigore solare negato ai bianconeri: ecco cosa è successo

L’arbitro nega un rigore piuttosto evidente alla Juventus nei minuti finali della gara col Siviglia: ecco cosa è successo

La Juventus trova il pareggio in extremis in casa contro il Siviglia nella semifinale d’andata di Europa League. All’Allianz Stadium al gol di En-Nesyri nel primo tempo risponde il colpo di testa di Gatti nei secondi finali di gara.

I bianconeri, però, protestano per un presunto rigore non assegnato al minuto 86. Il difensore del Siviglia colpisce in maniera piuttosto evidente Adrien Rabiot che cade in area di rigore e rimane a terra diversi minuti. Secondo il direttore di gara non è calcio di rigore e il VAR non richiama l’arbitro a ricontrollare l’episodio. Anche dal replay appare piuttosto netto il tocco del difensore sul piede del centrocampista francese bianconero. Nonostante le proteste e il grande rumore dell’Allianz Stadium, il rigore non viene assegnato.