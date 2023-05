Schiaffeggia l’arbitro: UFFICIALE, sconfitta a tavolino e squalifica di due anni

Episodio decisamente violento e ingiustificabile quello successo nel campionato dei giovanissimi: tutti i dettagli del caso.

Come sottolineano nella nota di ‘Tuttocampo.it’, ciò che è successo nell’Under 19 è davvero ingiustificabile.

Come comunicano proprio dal portale in questione, si sarebbe verificato un brutto episodio di violenza nei confronti di un arbitro durante la sfida tra Farese 1921 e Brignanese, sfida, si legge, valida per il primo turno d’andata del “Torneo Avvenire”: campionato dedicato alla categoria provinciale degli Juniores Under 19, nella sua primissima edizione.

Insulta l’arbitro e poi lo schiaffeggia: stop lungo per un giovane degli Juniores Under 19

Ciò che è successo è decisamente un episodio di violenza intollerabile che ha avrà delle conseguenze pesanti. Infatti, un giocatore avrebbe insultato l’arbitro e poi, subito dopo, gli avrebbe tirato uno schiaffo in pieno volto.

Da quanto, infatti, si può evincere nel comunicato ufficiale della Delegazione di Bergamo, alla mezzora della ripresa uno dei protagonisti di casa, dopo aver ricevuto il cartellino rosso e l’espulsione, si sarebbe subito scagliato contro l’arbitro del match e dopo una serie di battibecchi, l’episodio citato poc’anzi. Adesso lo stop potrebbe, come già dicevamo prima, essere molto importante. Il ragazzo potrebbe dunque essere fermato anche fino a due anni, con una maxi squalifica per un episodio che nel calcio non deve mai succedere.