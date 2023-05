Calciomercato Juventus, salta la firma: le cifre delle penale sono clamorose

Chiudere nel migliore dei modi questa stagione e poi guardare al futuro con grande attenzione. Sono mesi molto caldi per la Juventus.

Sul campo la formazione di Allegri è chiamata a dare il massimo per chiudere il campionato nella miglior posizione possibile, magari una delle tre alle spalle del Napoli capolista. Senza dimenticare ovviamente quell’Europa League che rappresenta un sogno da inseguire. Giochi aperti in semifinale, sognare è più che lecito.

Ci sono però le vicende extra campo che la società deve affrontare. La prima è legata al “caso plusvalenze” per la quale presto potrebbe arrivare una nuova penalizzazione per la Juve. Che allontanerebbe Vlahovic e soci dalle prime posizioni, con conseguente addio del sogno europeo. Questo complicherebbe molto anche le questioni future di mercato del club, considerando i mancati introiti. Ogni decisione su trasferimenti e acquisti arriverà per forza di cose dunque a bocce ferme.

Juventus, il rinnovo di Alex Sandro in bilico: la situazione

Ci sono poi da gestire i rinnovi contrattuali, visto che ci sono diversi giocatori in scadenza al prossimo 30 giugno. Rabiot e Di Maria sono i due nomi più importanti, in difesa invece rimane da sciogliere il rebus Alex Sandro. Il brasiliano non sta offrendo un grande rendimento in questa stagione e anche i tifosi sono scontenti.

“In caso di mancato rinnovo, la Juventus dovrà pagare una penale ad Alex Sandro che corrisponde al 50% netto del suo ingaggio” [Momblano @ @juventibus ] — The King Ferrero 👑 (@accountparodia) May 12, 2023

Arriverà per lui o meno il prolungamento del contratto? Il giornalista Momblano a “Juventibus” ha spiegato che in caso di mancato rinnovo la società bianconera dovrebbe pagare al calciatore una penale corrispondente al 50% netto del suo ingaggio. In ogni caso se ne capirà di più nel corso delle prossime settimane, quando per forza di cose dovrà essere presa una decisione finale.