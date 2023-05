Dal Napoli alla Juventus: dopo Giuntoli si veste di bianconero un altro big

Dopo Giuntoli la Juventus pesca ancora dal Napoli: il nuovo direttore sportivo potrebbe sbloccare il super affare di mercato

La Juventus è sempre più impaziente di chiudere la trattativa per Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo del Napoli sembra pronto a lasciare Napoli dopo la straordinaria conquista dello scudetto.

Il ds ex Carpi dopo 8 anni al Napoli, sembra voglioso di intraprendere una nuova avventura. Il suo ciclo in azzurro sembra essere terminato, coronato dalla vittoria del campionato che porta anche la sua firma. In estate Giuntoli ha avuto clamorose intuizioni che si sono rivelate delle mosse vincenti, da Kim a Kvaratskhelia. Adesso la Juventus si prepara ad accogliere il suo nuovo direttore sportivo per programmare la prossima stagione. Se pur sia evidente che i problemi extra-campo dei bianconeri potrebbero condizionare anche le prossime strategie di mercato. La Juventus, però, sta valutando anche un altro innesto che è strettamente connesso, anche questo, al Napoli e che potrebbe essere sbloccato proprio dall’arrivo di Giuntoli a Torino. Si tratta di un ex Serie A che già in passato i bianconeri avevano seguito.

Juventus, Allegri vuole l’ex Napoli per il centrocampo: occhi su Fabian Ruiz

La Juventus ha messo nel mirino anche il centrocampista ex Napoli, Fabian Ruiz, attuale calciatore del Paris Saint-Germain.

Secondo quanto riportato dal giornalista esperto di mercato, Mirko Di Natale, il centrocampista spagnolo sarebbe tra i nomi valutati dalla ‘Vecchia Signora’ per la prossima stagione. Un nome che è stato fatto anche in passato, prima che Fabian decidesse di trasferirsi a Parigi. L’ex Napoli ha collezionato 25 presenze in Ligue 1, trovando 2 gol e un assist. Una stagione non esaltante e non certamente da protagonista come nelle precedenti annate in Serie A, dove anche i suoi numeri erano decisamente superiori. Fabian Ruiz ha un contratto col PSG fino a giugno 2027 e una valutazione di circa 40 milioni di euro. Il classe ’96 piace molto a Massimiliano Allegri che sperava in un suo approdo a Torino già in estate. Con l’arrivo probabile di Giuntoli, la Juventus potrebbe trovare la chiave giusta per arrivare a Fabian Ruiz.