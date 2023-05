Annuncio tremendo prima della Juventus: “Bomber KO, stagione finita”

Juventus-Cremonese, alla vigilia del match più importante, il mister parla dell’infortunio e teme per la fine della sua stagione.

Domani all’Allianz Stadium di Torino, si disputerà il match contro la Cremonese, la squadra di Ballardini è certamente un ostacolo importante, assolutamente da non sottovalutare, come confermato, anche, in conferenza stampa dallo stesso Massimiliano Allegri.

Alla vigilia proprio del match di Torino, il tecnico della Cremonese, Ballardini ha parlato in conferenza stampa annunciando l’assenza di uno dei top player proprio del club lombardo. Come anticipato proprio dallo stesso mister, per lui, sarebbe stagione finita.

Ballardini in conferenza stampa: “Dessers? Temo che la sua stagione possa già essere terminata”

Proprio alla vigilia di uno dei match più importanti del finale di stagione, Dessers non sarà tra le fila della Cremonese. A dare l’annuncio del suo forfait ci ha pensato direttamente mister Ballardini. La stagione del giocatore, dunque, potrebbe già essere finita.

Manca poco a questo finale di stagione, ancora quattro partite per i bianconeri e la possibilità di raggiungere una finale importante, come quella dell’Europa League. Giovedì, infatti, ci sarà lo scontro decisivo contro il Sivilgia per capire quale delle due realtà sportive raggiungerà la finale e chissà non possa succedere proprio contro la Roma, qualora le due realtà sportive riuscissero nell’impresa. C’è da attendere, però, il verdetto sul campo. Il Siviglia non è una squadra facile e ci vorrà la massima concentrazione da parte del club bianconero per il raggiungimento dell’obiettivo. Intanto si pensa al campo e alla sfida contro la Cremonese di domani sera.