Nuovi aggiornamenti riguardo il calciomercato della Juventus. Assist importante dalla Capitale, ecco cosa sta succedendo.

C’è una svolta sorprendente che riguarda il futuro di Dusan Vlahovic. Emergono delle novità di calciomercato che interessano la Juventus e anche la Roma. Ecco perché i giallorossi sono pronti a fare un gran regalo ai bianconeri, c’è l’annuncio che arriva dalla Spagna e che riguarda il futuro dell’attaccante che in questa stagione ha deluso e non poco. Rendimento al di sotto delle aspettative: ecco perché adesso il club sta riflettendo riguardo il suo futuro in Serie A.

Uno degli attaccanti più importanti della Serie A è sicuramente Dusan Vlahovic. Il serbo, infatti, è considerato un valore aggiunto per la Juventus anche se in questa stagione i suoi numeri sono stati al di sotto delle aspettative anche a causa di alcuni problemi fisici che hanno compromesso il suo rendimento in bianconero. Intanto, si alimentano le voci riguardo il futuro di Vlahovic alla Juventus: c’è chi ha già ipotizzato un futuro in Premier League per l’ex Fiorentina, che è ai ferri corti anche con Massimiliano Allegri. Spunta, però, fuori l’indiscrezione di calciomercato relativa al suo destino: da Roma arriva l’assist ed un regalo per la Juventus, ecco cosa sta succedendo.

Ultime notizie calciomercato Juventus, quale futuro per Vlahovic

Ci sono delle novità riguardo il futuro di Vlahovic alla Juventus nel prossimo calciomercato estivo. Il destino del serbo è collegato anche a quello di Tammy Abraham della Roma, ecco spiegati tutti i motivi.

Tammy Abraham potrebbe prendere in considerazione un ritorno in Premier League. L’inglese è un giocatore chiave per la squadra di José Mourinho; nel corso della sua esperienza in giallorosso ha messo a segno 36 gol in 100 presenze e ha contribuito ai successi del club che dopo 60 anni ha vinto il suo primo trofeo europeo con la Conference e ad oggi è ancora in corsa per un posto in finale di Europa League. Nonostante il contributo di Abraham, però, alcuni dirigenti sono pronti a cedere il giocatore che in questa stagione non ha rispettato le attese. Il suo contributo, in termini di gol, è stato minore rispetto allo scorso anno. Ecco perché con l’addio di Mourinho potrebbe arrivare anche quello di Abraham. Una notizia positiva per la Juventus visto che alcune società che seguono Vlahovic, potrebbero puntare con decisione su Tammy e lasciare Dusan a Torino. Squadre come Chelsea, Tottenham, Manchester United e Liverpool sono pronte ad ingaggiare Abraham piuttosto che Vlahovic, anche perché i costi per riportare in Premier League Tammy sono inferiori rispetto a Dusan. Ecco perché da Roma potrebbe arrivare un grande assist per la permanenza alla Juventus di Vlahovic.