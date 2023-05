Juventus inerme, offerta da 42 milioni di euro: approda in Premier League

La Juventus rimane inerme: il gioiello approda in Premier League. Offerta irrinunciabile da 42 milioni di euro

Il calciomercato estivo è sempre più vicino e le squadre di Serie A devono cominciare ad attrezzarsi per non farsi trovare impreparate.

La Juventus ha puntato diversi attaccanti in vista della prossima stagione: uno di questi è Roberto Firmino, in scadenza a giugno con il Liverpool e libero a parametro zero. Un altro nome che stuzzica molto la dirigenza bianconera è Ferran Torres. L’attaccante del Barcellona è arrivato lo scorso gennaio in Catalogna ma il suo impatto non è stato dei migliori. Quest’anno ha collezionato appena 4 gol in Liga, 7 totali in tutte le competizioni. Se pur sia vicino al secondo titolo della sua carriera, dopo quello vinto col Manchester City nel 2021, il classe 2000 sembra destinato a lasciare il Barça a fine stagione. Dopo l’investimento di 55 milioni di euro, il club catalano è pronto a sacrificarlo per fare cassa. Vista la volontà del Barcellona, la Juventus ha preso in considerazione la possibilità di provarci ma negli ultimi giorni potrebbe essere arrivato il punto di svolta nel futuro di Ferran.

Juventus, l’Aston Villa lo riporta in Premier League: offerta di 42 milioni per Ferran Torres

L’ex Valencia ha attirato l’attenzione dell’Aston Villa che, secondo quanto riportato da portale spagnolo specializzato in temi di calciomercato ‘fichajes.net’, sarebbe pronto a sborsare ben 42 milioni di euro per prelevarlo dal Barcellona.

Unai Emery ha grandi ambizioni e voglia di riportare in alto il club che sta progettando un calciomercato estivo sorprendente e incisivo, per poter competere dalla prossima stagione per i primi posti del campionato inglese. Per Ferran Torres si apre la possibilità di tornare in Premier League dopo le quasi due stagioni al Manchester City. Se pur in questa stagione in Liga non abbia reso come ci aspettava, Ferran rimane uno dei talenti più cristallini della nuova generazione e lo ha dimostrato anche con la nazionale. L’Aston Villa è pronto a sborsare una cifra considerevole per prelevarlo dai blaugrana che hanno un tremendo bisogno di fare cassa, per coprire i buchi finanziari. La Juventus non ha alcuna possibilità di competere su questo livello di cifre economiche.