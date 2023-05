Juventus-Cremonese, tegola senza fine Pogba: esce in lacrime

Schierato dal primo minuto da Max Allegri nel corso della sfida contro la Cremonese, Pogba è stato costretto a dare forfait. Esce in lacrime.

Si sarebbe dovuta configurare come la gara della svolta ed invece per Paul Pogba potrebbe trattarsi dell’inizio del nuovo calvario. La prima gara da titolare della mezzala francese è durata soltanto 21 minuti. Dopo un cross indirizzato nel cuore dell’area di rigore della Cremonese, però, Pogba è stato costretto ad alzare bandiera bianca.

Un cenno alla panchina, di disappunto. Che all’inizio non è stato interpretato. Pogba si è immediatamente accasciato a terra, mani sul volto, sdraiato sul manto erboso. La mezzala transalpina ha accusato un problema al ginocchio, l’ennesimo di una stagione martoriata. Pogba ha avuto subito la percezione di essersi fatto male: al momento dell’uscita dal campo ha cercato di nascondere il volto tra la maglia. Tra lo stupore della panchina, il francese ha abbandonato a capo chino il manto erboso, tra lo choc generale del pubblico che per qualche minuto ha smesso di incitare la squadra, letteralmente gelato dalla pessima notizia. Body language che non lascia spazio a dubbi: per Pogba si tratta di un problema al quadricipite sinistro da valutare nel corso delle prossime ore.