Juventus, doppia sanzione UFFICIALE: saltano la prossima

Erano diffidati, sto stati ammoniti: l’ingenuità costa carissimo e non saranno dunque a disposizione per la prossima sfida della Juventus.

Dopo 50 minuti di gioco nei quali la Juventus ha fatto fatica a ritagliarsi spazi importanti di manovra, pur tenendo in lungo e in largo il pallino del gioco, i bianconeri hanno sbloccato la gara grazie alla sassata di Fagioli. Il classico gol dell’ex – con il gioiello della Juve che non ha esultato per rispetto dei suoi trascorsi con la maglia della Cremo – ha contribuito a stappare una partita nella quale sono stati i padroni di casa ad avere le migliori occasioni.

Oltre all’infortunio patito da Pogba, però, ci sono altre due note negative da segnalare in vista del prossimo impegno di campionato. A ridosso dell’ora di gioco, infatti, sono stati ammoniti a stretto giro di posta sia Cuadrado che Danilo. Entrambi diffidati, sia il colombiano che il brasiliano salteranno dunque il prossimo impegno di campionato della “Vecchia Signora”. Il 22 maggio la Juve sarà di scena sul campo dell’Empoli, in un appuntamento che potrebbe rivelarsi molto importante nell’ottica di un piazzamento in Champions League. Gara per la quale, dunque, Allegri sarà costretto a fare a meno di Danilo e Cuadrado che in campionato ritorneranno disponibili per la super sfida con il Milan.