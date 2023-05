Calciomercato Juventus, doppia attrazione fatale: Milinkovic a Torino con lo scambio

Calciomercato Juventus, ora si potrebbe valutare un ipotetico intreccio che coinvolge entrambe le società: ecco come può arrivare.

La Juventus è dichiaratamente interessata a Milinkovic-Savic, ormai la cosa è risaputa. Il centrocampista serbo ha già fatto sapere che, a fine stagione, lascerà Roma per una prossima destinazione: la Juventus è in pole.

Secondo l’indiscrezione de ‘Il Messaggero’, la società bianconera, adesso, potrebbe sfruttare un interesse rivolto nei confronti di un loro assistito, che ritornerà dal prestito, per arrivare all’operazione Sergej con più facilità. Come si legge, infatti, Milinkovic Savic potrebbe arrivare a Torino e al suo posto, alla Lazio, potrebbe finirsi Kulusevski che ritornerà dal prestito con il Tottenham. La Lazio, infatti, si sarebbe interessata allo svedese.

Scambio Milinkovic Savic – Kulusevski: si può fare

Come si legge, infatti, secondo l’indiscrezione, il club laziale vorrebbe arrivare a chiudere l’operazione Kulusevski, giocatore che sembra piacere sia al presidente Lotito che a mister Sarri.

La Juventus, in caso di mancato riscatto ormai sicuro da parte del Tottenham, potrebbe sfruttare questo interesse per arrivare con più facilità al centrocampista serbo ormai dichiarato obiettivo per la prossima stagione. Staremo a vedere cosa succederà nella prossima sessione di mercato ma, adesso, lo scambio potrebbe diventare realtà concreta e metterebbe d’accordo entrambe le società, Juventus in primis. Attendiamo aggiornamenti sulla questione.