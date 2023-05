Calciomercato Juventus, retrocessione e addio: nuovo millenial dalla Premier

Nuovo nome per la difensa della Juventus: i bianconeri monitorano un talento della Premier League

La Juventus vince una partita importante contro la Cremonese che gli permette di staccare l’Inter di tre punti e di confermare il secondo posto in classifica.

Una vittoria che mette i bianconeri in una buona posizione a 3 giornate dalla fine del campionato, garantendogli ormai quasi sicuramente un posto in Champions League. Se pur la Uefa sia intenzionata a estromettere la Juventus dalle competizioni europee, a prescindere dal risultato sportivo in campionato o dalla eventuale vittoria dell’Europa League. Intanto la società è vigile sul mercato per cercare di rinforzare la rosa e renderla decisamente più competitiva in vista della prossima stagione, dove il club piemontese conta di tornare a lottare per lo scudetto. La dirigenza bianconera sta valutando diversi profili, soprattutto in relazione a quelli che saranno i possibili addii a giugno. Juan Cuadrado, Alex Sandro, Adrien Rabiot e Angel Di Maria sono in scadenza a giugno 2023 e con ogni probabilità non rinnoveranno. Soprattutto in difesa la Juve ha esigenza di trovare nuove risorse, sia sulle corsie esterne che al centro. Oltre al nome di Evan N’Dicka, sempre caldo in ottica parametro zero, spunta un nuovo nome per la difesa.

Juventus, nuovo nome per la difesa: occhi su Bella-Kotchap

Un altro profilo che la Juventus sta seguendo con attenzione è il difensore centrale classe 2001, Armel Bella-Kotchap.

Difensore centrale del Southampton, Bella-Kotchap è un giovane talento tedesco, di origini francesi. Cresciuto calcisticamente in Bundesliga, nel Bochum, è approdato in Premier League nell’estate del 2022. Il Southampton ha investito 10 milioni di euro per prelevarlo dal club tedesco ma la stagione non è andata come previsto. Il club inglese, infatti, non è riuscito a salvarsi e ripartirà dalla Championship nella prossima stagione. Nonostante il contratto fino al 2026, è difficile pensare che con il suo talento possa rimanere in un club che ripartirà dalla seconda divisione. Ecco perché le possibilità che vada via prima della scadenza del suo contratto sono concrete e la Juventus ci sta pensando. Il profilo è quello giusto, difensore giovane e molto forte fisicamente. Quest’anno in Premier ha anche trovato due assist e le sue potenzialità sono ancora inesplorate. Il suo valore di mercato è di circa 15 milioni di euro, una cifra che i bianconeri sarebbero disposti a spendere per assicurarsi un difensore talentuoso per il presente e soprattutto per il futuro.