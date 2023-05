‘Addio‘ alla Juventus UFFICIALE: ha firmato fino al 2027

Calciomercato Juventus, adesso è ufficiale: avrebbe firmato il suo nuovo contratto fino al 2027 dicendo così addio all’opzione bianconera.

È arrivata l’ufficialità. Il giocatore sarà il prossimo rinforzo del Bayern Leverkusen. Adesso c’è anche già stata la foto con la società e la firma sul nuovo contratto fino al 2027.

Grimaldo sarà un nuovo giocatore del Bayern Leverkusen dalla prossima stagione. L’assalto tedesco ha convito il calciatore che, adesso, è già un nuovo rinforzo in vista della prossima stagione. L’opzione Juventus è ormai tramontata.

Calciomercato Juventus, ufficiale: Grimaldo è del Bayern Leverkusen

Da tempo uno dei preferiti di Massimiliano Allegri, Grimaldo sarebbe stato il giocatore perfetto come laterale sulla fascia per la prossima stagione ma, adesso, il suo futuro sarà proprio in Bundesliga.

Un contratto fino al 2027 per il giocatore che adesso proverà l’ebrezza di giocare da protagonista nel campionato tedesco. Un rinforzo importante per il Bayern che vuole lanciarsi ai piani alti della classifica e tentare, nuovamente, traguardi importanti anche a livello europeo. Non ci resta che attendere nuovi obiettivi in difesa da parte dell’entourage mercato bianconero perché, ormai, Grimaldo è un affare ufficialmente sfumato. Certamente, il profilo in questione, rappresenta un acquisto importante e con una propensione a fare bene sia in campionato che in Europa da parte del club detentore del cartellino. Staremo a vedere se riuscirà a riproporre ottime performance come già avvenuto, proprio, al Benfica con cui ha raggiunto i quarti di finale di Champions League da protagonista.