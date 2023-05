Juventus prima, Napoli quarta: una classifica è stata stravolta ufficialmente

Il gol di Gleison Bremer contro la Cremonese porta la Juventus al primo posto della speciale classifica: ufficiale, staccato anche il Napoli

La Juventus vince una partita di fondamentale importanza contro la Cremonese che permette alla squadra di Allegri di staccare l’Inter e consolidare il secondo posto.

Dopo il gol di Nicolò Fagioli al 55′, è arrivato il raddoppio di Gleison Bremer. Il brasiliano ha realizzato il quarto gol del suo campionato che ha permesso ai bianconeri di consolidare il secondo posto in classifica, ma anche di ottenere il primato in una speciale statistica. Con il gol del centrale ex Torino, la Juventus, infatti, è diventata la prima squadra europea per gol su palla inattiva nella stagione 2022/2023. Una caratteristica che è diventata una costante in questa stagione e che ha permesso alla Juventus di trovare numerosi gol sfruttando la fisicità e la bravura nel gioco aereo dei propri saltatori, sia gli attaccanti che i difensori come Bremer. Di seguito la classifica completa delle migliori squadre europee per gol su palle inattive in questa stagione.

Juventus, primo posto in Europa per gol da palla inattiva

Sono ben 25 i gol della Juventus su palla inattiva realizzati in questa stagione: 18 in Serie A, 4 in Champions League e 3 in Europa League.

La rete di Bremer contro la Cremonese ha permesso di staccare definitivamente anche il Napoli tra le squadre italiane, ma anche diversi top club europei, specialmente di Premier League. Infatti adesso dietro la Juventus c’è il Liverpool con 22 gol su palla inattiva. Seguono Manchester City e Friburgo con 20. Il Napoli si trova al quarto posto con 19 reti, insieme a una squadra tedesca, l’Union Berlino. Segue il Tottenham con 18 gol da palla inattiva. A 16, invece, Arsenal, Monaco e Olympique Marsiglia. Di seguito vi proponiamo la classifica completa dei gol su palla inattiva nella stagione 2022/2033.

1. JUVENTUS: 25* (A: 18, CL: 4, EL: 3)

2. Liverpool: 22

3. Friburgo: 20

4. Manchester City: 20

5. Napoli: 19

6. Union Berlin: 19

7. Tottenham: 18

8. Arsenal: 16

9. Monaco: 16

10. Marsiglia: 16