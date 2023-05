Juventus, stagione finita per Pogba: l’esito UFFICIALE degli esami

Juventus, ieri la sua prima da titolare e ha subito l’infortunio: adesso per Pogba il finale di stagione si complica: l’esito degli esami.

Juventus, stamane Paul Pogba si è presentato al J Medical per gli esami strumentali che hanno stabilito l’esito dell’infortunio del centrocampista francese.

Stagione decisamente sfortunata per Pogba che ieri, nella sua prima da titolare, ha nuovamente dovuto fermarsi uscendo in lacrime e con la preoccupazione di tutto l’ambiente. Stamattina Paul si è presentato per l’esame strumentale che ha stabilito l’esito dell’infortunio subito ieri nella sfida casalinga contro la Cremonese.

Pogba, ecco l’esito degli esami: lesione di basso grado del retto femorale della coscia sinistra

Per Pogba, quindi, si preavvisa già un finale di stagione anticipato. Il Polpo, dunque, difficilmente sarà a disposizione per le prossime sfide tra campionato e (si spera) anche per il raggiungimento della finale di Europa League, ormai si è verso la fine della stagione. Di conseguenza, dunque, Pogba dovrà trovare tutto il tempo per riprendersi. Questo il bollettino ufficiale rilasciato sulla pagina ufficiale della Juventus: “Gli accertamenti diagnostici a cui è stato sottoposto questa mattina Paul Pogba presso il J|Medical hanno evidenziato una lesione di basso grado del retto femorale della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato il programma riabilitativo”.

Una stagione decisamente sfortunata la sua prima da ritrovato bianconero. Pogba ha giocato veramente pochissimo quest’anno e, nella sua prima da titolare, ha subito l’infortunio. I tifosi adesso sperano di riaverlo, finalmente, a disposizione nella prossima stagione visto che il suo contributo sarà essenziale. Non ci resta che attendere i tempi di recupero per riaverlo protagonista.