Calciomercato Juventus, faccia a faccia per Di Maria: è successo poco fa

Ultimo tentativo per Angel Di Maria: il punto sulle mosse della Juventus per trattenere il campione del Mondo

La Juventus a giugno perderà diversi big che ormai sono con le valige pronte e lasceranno un vuoto non indifferente all’interno della rosa bianconera.

Alex Sandro, Juan Cuadrado e Adrien Rabiot sono in scadenza a giugno e difficilmente rinnoveranno. Il loro destino sembra già segnato; anche se non è chiara ancora la loro prossima destinazione, quasi certamente non vestiranno più la maglia bianconera dalla prossima stagione. Un altro big che si trova nella stessa situazione è Angel Di Maria. Il campione del Mondo argentino dopo appena una stagione in Serie A, sembra destinato a lasciare l’Italia. Sono diversi gli scenari possibili nel futuro del ‘Fideo’ che potrebbe tornare in Argentina, al Rosario Central, il club dove ha mosso i primi passi nel calcio e dove intende chiudere la carriera. Ci sono, però, altre opzioni all’orizzonte.

Juventus, nuovi contatti per il rinnovo di Di Maria: il punto

Angel Di Maria potrebbe, infatti, regalarsi un’ultima grande avventura in un club europeo, prima di tornare definitivamente in Argentina.

Qualunque squadra accoglierebbe a braccia aperte Angel Di Maria che anche in questa stagione, nonostante i problemi fisici, ha dimostrato di fare la differenza, sia con la Juventus che con l’Argentina, segnando anche il gol nella finale del Mondiale contro la Francia. La Juve spera di convincere l’ex Real Madrid a rimanere almeno un’altra stagione. Secondo quanto riportato da ‘GoalItalia’, nelle ultime ore la Juventus avrebbe avviato nuovi contatti con l’entourage di Angel Di Maria. Le parti continuano a dialogare per cercare di trovare un punto d’incontro e lo continueranno a fare anche nei prossimi giorni. Il futuro del ‘Fideo’ è un tema centrale nei piani della Juventus e la trattativa sta per entrare nel vivo. Certamente, però, la questione legata alla partecipazione alla prossima Champions League potrebbe rivelarsi decisiva nella decisione di Di Maria che vuole regalarsi un’ultima stagione ad alto livello.