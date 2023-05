Calciomercato Juventus, doppio ritorno: erede Di Maria in clausola

Doppio ritorno in Serie A: la Juventus sceglie l’erede di Angel Di Maria e sfrutta l’incasso del big per pagare la clausola

Sono diversi i giocatori di proprietà della Juventus che attualmente si trovano in prestito in altri club europei.

Da Denis Zakaria a Arthur Melo e Weston McKennie, ma soprattutto Dejan Kulusevski. Il talento svedese è in prestito al Tottenham che, però, difficilmente lo riscatterà. L’ex Atalanta ha avuto un ottimo impatto con la Premier League, sotto la gestione Conte. Negli ultimi mesi, però, il club londinese è precipitato al settimo posto e con l’addio dell’allenatore pugliese, anche la presenza di Kulusevski è stata messa in dubbio. Il classe 2000 ha collezionato 2 gol e 6 assist in 26 presenze di Premier League in stagione, numeri certamente non esaltanti rispetto ai 5 gol e 8 assist che aveva realizzato nella passata stagione in appena 6 mesi. Kulusevski dovrebbe far ritorno alla Juventus, anche se la sua permanenza in bianconera è ancora da valutare. Diverse squadre di Serie A lo stanno seguendo con attenzione, una su tutte la Lazio che cerca un sostituto di Pedro per la prossima stagione.

Juventus, con l’incasso di Kulusevski assalto a Zaniolo

La Juventus riaccoglierà a Torino Kulusevski a fine stagione ma potrebbe decidere di girarlo a un altro club per fare cassa.

Con la somma ricavata dall’eventuale cessione del trequartista svedese, la ‘Vecchia Signora’ riuscirebbe a pagare la clausola al Galatasaray per arrivare a Nicolò Zaniolo. L’ex Roma è il primo obiettivo dei bianconeri in quella zona di campo, già dal mercato di gennaio. La Juventus è consapevole che a fine stagione è molto improbabile che Angel Di Maria rimanga a Torino. Il ‘Fideo’ non dovrebbe rinnovare e potrebbe addirittura tornare in Argentina, per chiudere la carriera dove tutto è iniziato, al Rosario Central.

Inoltre c’è anche la questione Champions, in quanto la Uefa ha intenzione di estromettere il club dalle coppe europee. Un ulteriore fattore che allontanerebbe l’argentino campione del Mondo dalla Juventus. Le strade aperte sono due: da una parte la permanenza a Torino di Kulusevski che si rilancerebbe in bianconero. Dall’altra la cessione dello svedese per puntare Zaniolo che ha già voglia di tornare in Italia.