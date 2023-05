Accordo raggiunto: ha firmato con la Juventus

Calciomercato Juventus, adesso l’accordo è stato raggiunto, contratto fino al 2024 deciso, dalla Spagna l’annuncio.

Dal portale spagnolo di ‘Relevo’ c’è l’annuncio sul ‘nuovo’ contratto per il giocatore con, dunque, prolungamento previsto fino al 2024, per un’altra stagione.

Come comunicato, infatti, il laterale difensivo bianconero rinnoverà per un’altra stagione con la Juventus e, dunque, salvo cessioni in questa campagna estiva, ci sarà anche per la prossima stagione.

Calciomercato Juventus, Alex Sandro rinnova fino al 2024

Così, infatti, viene proposta la notizia da ‘Relevo’ portale spagnolo: “Alex Sandro ha rinnovato con la Juventus fino al 2024. Il brasiliano ha completato tutti gli obiettivi marcati sul contratto e l’ampliamento si è attivato automaticamente”.

Per il difensore brasiliano, dunque, è scattato il rinnovo automatico e sarà presente anche nella prossima stagione salvo, appunto, cessioni che potrebbero arrivare nel mercato estivo ma per il momento il laterale sinistro sarà ancora parte del gruppo di Allegri per tutta la prossima stagione. Gli obiettivi raggiunti dal club bianconero, che sono clausole del suo contratto, sono stati raggiunti, dunque, è scattato automaticamente il rinnovo che vedrà, dopo diverse stagioni, il brasiliano ancora al centro del progetto della Juventus di Allegri anche la stagione 2023-2024.