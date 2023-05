Calciomercato Juventus, spia alla stadio e clausola scontata: Vlahovic è fuori

Calciomercato Juventus, erano allo stadio per vedere da vicino il giocatore. La clausola potrebbe avere lo sconto: la decisione su Vlahovic

Lo hanno visto da vicino nel corso dell’ultime fine settimana. E probabilmente cercheranno un assalto alla fine della stagione, magari avvicinandosi, anche, a quella clausola da 120milioni di euro che lo libererebbe. Troppi soldi, comunque, per versarli tutti nelle casse del Benfica.

Ma il Manchester United, alla ricerca di un attaccante, un investimento lo farà di sicuro, la prossima estate, per portare a ten Hag qualcuno per la prima linea. E molti indicano come Vlahovic uno dei candidati, ma anche Osimhen, in Italia, è molto ben visto dai Red Devils. Che però non si sono fermati solamente a loro, anzi: guardano con un certo interesse tant’è che nell’ultima partita di campionato c’erano gli scout in Portogallo, a Goncalo Ramos del Benfica. E chissà,, magari decidono di puntare in maniera definitiva su di lui.

Calciomercato Juventus, mollano Vlahovic

Dalle parti di Torino ci sperano, ovviamente: vorrebbe dire che Vlahovic non sarebbe più un obiettivo del Manchester United e quindi ci sarebbe una squadra in meno, nel caso, da respingere.

Sì, perché senza dubbio l’attaccante serbo è uno di quelli che ha mercato e ne avrà anche nei prossimi mesi, ma la Juventus lo vorrebbe tenere, sapendo però che è quasi impossibile riuscire a non prendere in considerazione un’offerta economica da 60-70 milioni di euro. Questa notizia, però, regala un poco di speranze ai tifosi della Juventus, forse cambiando obiettivo lo United ha deciso di mollare del tutto Dusan. Sperando ovviamente che non si presenti qualche altro club a bussare alla porta.