Verratti alla Juventus: cifre ufficiali svelate

Calciomercato Juventus, ipotesi che adesso prende decisamente più quota. Le cifre, adesso, sono svelate: i dettagli.

Futuro bianconero e ritorno in Italia per Verratti? Dopo tutte queste stagioni, il top player del Psg, potrebbe, nuovamente, tornare in patria e la Juventus potrebbe essere la squadra giusta per permettergli questa necessità.

In un certo senso, le quote ci sono già e, quindi, anche le cosiddette cifre. Secondo, infatti, ‘Sky Bet’, il ritorno di Verratti in Serie A alla Juventus è dato a 5,00. Un buon risultato che potrebbe, davvero, confermare il possibile ritorno del top player.

Verratti alla Juventus, le quote parlano chiaro

Certamente un top player che, in questa Juventus, servirebbe come il pane visto anche il ruolo che occupa. Verratti, oltre ad avere maturato esperienza in tutti i settori, vincendo anche molto, adesso, potrebbe essere quell’acquisto necessario in previsione di obiettivi importanti.

Il top player francese dopo una lunghissima parentesi in Francia potrebbe voler ritornare in Italia proprio per chiudere la sua carriera. Il campionato che l’ha reso celebre e lanciato, proprio, come protagonista al Psg. La Juventus vuole un profilo dalle caratteristiche di Verratti e adesso questo matrimonio potrebbe concretizzarsi già in estate, non appena il mercato prenderà il via in maniera ufficiale. Non ci resta che attendere ulteriori novità proprio sulla questione che, a questo punto, diventa sempre più interessante.