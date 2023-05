Il talismano ha scelto di nuovo la Juventus: accordo e annuncio

Il talismano ha scelto di nuovo la Juventus, il club sta iniziando a pianificare la prossima stagione: in dirittura d’arrivo un altro rinnovo.

Servirà il supporto di tutti, giovedì sera, per fare l’impresa in Spagna. La Juventus potrebbe tornare a giocare una finale europea a distanza di sei anni da quella maledetta notte di Cardiff, un ricordo che ogni tifoso juventino vorrebbe cancellare, se potesse, dalla memoria.

L’Europa League non è la Champions League ma arrivare a sollevarla avrebbe un sapore speciale. Innanzitutto perché l’ultimo trionfo bianconero in campo internazionale risale al lontano 1996 – senza considerare la Coppa Intertoto del 1999 – ma sarebbe puro ossigeno in una stagione tormentata, in cui le soddisfazioni sono state ben poche. Gli andalusi, ad ogni modo, sono un osso duro e l’hanno dimostrato sette giorni fa, sfiorando la vittoria allo Stadium. Solamente il gol del difensore bianconero Gatti in pieno recupero ha evitato alla Juventus una sconfitta che avrebbe decisamente complicato i piani qualificazione. La Signora dovrà provare a cambiare strategia ma soprattutto osare di più: con un altro pareggio, infatti, si andrà ai supplementari. Ed eventualmente ai calci di rigore.

La società, nel frattempo, ha iniziato, pur tra mille incognite, a programmare la prossima stagione. Si avvicina il tempo dei rinnovi. E dopo quello, ormai scontato, di Alex Sandro siamo in dirittura d’arrivo per la firma del terzo portiere Carlo Pinsoglio.

Se c’è qualcuno che nello spogliatoio “trasuda” bianconero è proprio il giocatore nativo di Moncalieri, cresciuto nel settore giovanile della Juventus. Pinsoglio è tornato a vestire la maglia della Signora nel 2017, diventando un vero “talismano” nonostante abbia calcato il rettangolo verde solamente in rare occasioni. Negli ultimi sei anni si è rivelato uno straordinario uomo spogliatoio ed è per questo che la società ha deciso di prolungare di un anno il suo contratto. Lo svela Tuttojuve.com: manca poco per la fatidica fumata bianca.