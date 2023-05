Chi la fa, l’aspetti: Hazard gratis alla Juventus

Guardare al futuro è doveroso per una Juventus che deve iniziare a pensare seriamente alle mosse da effettuare nel corso dell’estate.

Certo la dirigenza attende prima di capire come andrà a finire questa stagione. Perché molto dipenderà anche dai risultati che la squadra allenata da Massimiliano Allegri riuscirà a conquistare nel corso delle prossime settimane. In Europa League e in campionato, dove l’obiettivo rimane almeno il quarto posto.

La Juventus deve pensare però anche alle vicende extra-calcistiche che potrebbero portare a nuove penalizzazioni. Grande la preoccupazione dei tifosi in tal senso. La società però non può stare con le mani in mano e, nonostante i tanti punti interrogativi che ancora avvolgono la squadra, devono assolutamente pianificare colpi e cessioni da effettuare nel corso dell’estate. Con la rosa che pare destinata a subire dei cambiamenti in tutti i reparti.

Juventus, Hazard via solo nel 2024: la situazione

La lista dei futuri parametri zero come ogni estate da qualche anno a questa parte offre delle occasioni golose delle quali approfittare. La Juventus, così come altri grandi club europei, stanno osservando diversi calciatori che si potrebbero prendere senza spendere nulla per il cartellino.

Ma si deve guardare anche più avanti, alle possibili occasioni che potrebbero presentarsi in futuro. Un nome che piace tanti è quello di Eden Hazard, e non potrebbe essere altrimenti visto che si parla di un giocatore di grande spessore. Anche se in questa stagione il suo talento è risaltato meno che in passato. In Spagna “Marca” ha sottolineato che il belga non pare avere intenzione di partire in estate e di voler attendere semmai la scadenza del suo contratto, a giugno 2024, per scegliere la sua nuova destinazione. Certamente l’ingaggio è alto, ma chissà che non possa essere in futuro un obiettivo dei bianconeri.