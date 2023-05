Calciomercato Juventus, rettilineo finale per Di Maria: autostrada bianconera

La Juventus domani sera è attesa dalla difficile trasferta con il Siviglia mentre la società continua a programmare il futuro.

Non potrebbe essere altrimenti, visto che ormai siamo arrivati alla fine della stagione e bisogna cominciare a guardare avanti. Anche perché su determinati obiettivi la concorrenza è sempre ampia e spietata, solo muovendosi con anticipo si possono ottenere i colpi desiderati

Molte delle mosse future della Juventus dipenderanno anche da come si chiuderà appunto questa stagione, con il traguardo europeo da raggiungere a tutti i costi anche per motivi economici. Le ultime partite saranno dunque seguite con particolare attenzione da parte della dirigenza. Che deve anche prendere delle decisioni importanti su chi farà parte della squadra del prossimo anno. Ci sono ancora dei contratti in bilico e uno di questi riguarda Angel Di Maria.

Juventus-Di Maria, l’intesa per il rinnovo è possibile

Tra campionato e coppe l’asso argentino ha dimostrato di avere ancora grandi numeri, nonostante non sia più giovanissimo. E’ uno di quei giocatori che spostano gli equilibri e la Juventus sarebbe ben felice di poter contare ancora su di lui. In tal senso arrivano proprio dei rumors dal Sudamerica.

🚨Juventus y Angel Di María siguen avanzando para renovar el contrato hasta junio de 2024. Pese a rumores de otros clubes, hoy es la única negociación abierta por "Fideo".

*️⃣Aún faltan detalles por pulir pero todo marcha por buen camino. pic.twitter.com/zdqG4lVId1 — César Luis Merlo (@CLMerlo) May 17, 2023

“La Juventus e Angel Di María continuano a parlarsi per rinnovare il contratto fino a giugno 2024. Nonostante le voci di altri club, oggi è l’unica trattativa aperta per “El Fideo”. Ci sono ancora dettagli da rifinire ma tutto procede per il verso giusto” ha spiegato il giornalista argentino Cesar Luis Merlo. Crescono dunque le possibilità che l’asso ex Real Madrid possa proseguire la sua carriera in Italia almeno per un altro anno.