Morata cuore bianconero: “Farò il tifo per la Juventus”. Messaggio sul suo futuro

Morata cuore bianconero: l’attaccante spagnolo non ha dubbi su chi farà il tifo giovedì sera. E nell’intervista manda anche un messaggio sul futuro

Qualcuno ha pure sognato il Morata 3.0. E dobbiamo dire che la Juventus ci ha provato a portare lo spagnolo di nuovo alla Continassa. Non c’è riuscita, ma chissà, il suo nome è tornato in auge nel corso delle ultime settimane e potrebbe tornare in maniera prepotente come un obiettivo nei prossimi mesi.

Al momento è un giocatore dell’Atletico Madrid, club che non ha voluto fare nessuno sconto alla Juventus sul costo del cartellino la scorsa estate e che quindi ha deciso di tenerlo. Ma non è detto che i Colchoneros non decidano di cederlo alla fine della stagione, e magari i bianconeri un altro pensiero ce lo potrebbero fare. Vedremo, ovviamente, quello che succederà in estate: adesso, intervistato da TuttoSport, Alvaro ha spiegato senza peli sulla lingua per chi farà il tifo giovedì sera, quando la squadra di Allegri sarà impegnata a Siviglia nella sfida di ritorno della semifinale di Europa League.

Morata cuore bianconero, ecco le sue parole

“Certo che tifo Juve contro il Siviglia, anche se sono spagnolo. Ho sentito il mio amico Paul dopo il KO: è un leader, tornerà al top. Il futuro? Non so nulla”. Questo l’estratto più importante della chiacchierata che Morata ha fatto con il quotidiano torinese.

Sì, un vero e proprio cuore bianconero che dalle parti di Torino abbiamo imparato a conoscere. Uno che non si è mai risparmiato. Uno, che nelle partite che contavano realmente ci ha messo il timbro. Sia in casa del Real Madrid in semifinale di Champions, sia in finale contro il Barcellona per quel gol che ci ha illusi tutti. I campioni in queste partite fanno la differenza. E chissà che non si materializzi il Morata 3.0.