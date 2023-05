Siviglia-Juve, parla Allegri: “Ecco il mio regalo”. E Cuadrado svela il suo futuro

Siviglia-Juve, parla Allegri: il tecnico livornese è intervenuto in conferenza stampa presentando la semifinale di Europa League.

Massimiliano Allegri sa di essere alla vigilia di una partita importante, se non fondamentale. L’allenatore livornese ha la possibilità di riportare la Juventus in una finale europea a distanza di sei anni dall’ultima volta. C’era proprio lui in panchina, nel 2017, quando i bianconeri andarono vicini a sollevare il loro primo trofeo internazionale dal lontano 1996.

Nella semifinale di ritorno di Europa League con il Siviglia la Signora dovrà essere perfetta. Gli spagnoli hanno già dimostrato di essere una bella gatta da pelare. E se una settimana fa non fosse stato per il gol di Gatti allo scadere domani si sarebbe ripartiti dallo 0-1 per i biancorossi di Mendilibar, con la Juventus costretta a vincere con due gol di scarto. Domani invece chi ne segnerà uno in più avrà la certezza di andare a Budapest il prossimo 31 maggio. Una città che Allegri, intervenuto pochi minuti fa in conferenza stampa, non ha mai avuto il piacere di visitare. “Non sono mai stato a Budapest e i ragazzi mi farebbero un grosso regalo. Ci vorrà un pizzico di fortuna speriamo sia dalla nostra parte”, ha detto.

Siviglia-Juve, parla Allegri: “Un’annata folkloristica”. Il colombiano glissa sul rinnovo

L’allenatore toscano ha poi cercato di “deviare” quelle domande inerenti alla probabile penalizzazione che sarà inflitta alla Juventus lunedì prossimo.

“Questa è stata un’annata in cui ogni giorno ci toglievano o ridavano dei punti – ha spiegato Allegri, utilizzando l’aggettivo “folkloristico” – Oltre agli obiettivi che dovevamo avere pensavamo anche ad altre cose. Abbiamo preso tutto come un’opportunità e ci è andata bene. Noi sul campo dobbiamo fare quello che siamo chiamati a fare ovvero il massimo”. “Qui abbiamo già giocato, è una partita decisiva sia per noi che per loro perché ci giochiamo una finale. Noi avremo spazi importanti per creare dei problemi a loro, conosciamo i loro punti di forza e le loro debolezze. Ci vorrà personalità nei momenti in cui avremo la palla”. Ed infine: “Dobbiamo pensare solo al campo. Tutta la squadra ha voglia di raggiungere la finale. Sappiamo che è una partita difficile e ci saranno momenti di difficoltà”. Insieme ad Allegri in conferenza c’era anche Juan Cuadrado che ha parlato del rinnovo: “Sono molto contento alla Juventus – ha detto il colombiano – Mi sento ancora con molta forza, ma la cosa più importante è la partita di domani”.