Siviglia-Juventus, Allegri l’ha fatto ancora: i convocati UFFICIALI

Siviglia-Juventus, ecco la lista dei convocati diramata da Max Allegri in vista del ritorno di Europa League contro gli andalusi.

Il gong è sempre più vicino. Quasi tutto pronto per la sfida tra Siviglia e Juventus, gara dal peso specifico non indifferente che mette in palio un posto per la finale. Il gol nel finale di Federico Gatti ha rimescolato le carte in tavola, anche se agli uomini di Allegri servirà una prova assolutamente matura per riuscire a centrare una qualificazione che contribuirebbe a far svoltare la stagione.

La squadra è in volo per Siviglia. Da pochi istanti è stata diramata la lista ufficiale dei convocati; confermate ovviamente le assenze di Bonucci e Pogba. Da segnalare nuovamente la presenza di Barbieri. Ecco la lista completa:

PORTIERI: Szczesny, Pinsoglio, Perin

DIFENSORI: Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Rugani, Barbieri

CENTROCAMPISTI: Locatelli, Cuadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, Fagioli

ATTACCANTI: Chiesa, Vlahovic, Milik, Kean, Iling Junior, Di Maria