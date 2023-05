Conferme ufficiale “presidenziale”: la Juventus a caccia del dopo Allegri

Calciomercato Juventus, incredibile ipotesi per un ex, tutti i dettagli del possibile nuovo tecnico bianconero.

La Juventus starebbe già guardando al futuro e in un certo senso la conferma arriva dall’indiscrezione lanciata da Paolo Berlusconi.

Stando, infatti, all’intervista rilasciata ufficialmente a ‘Radio Radio’, Paolo Berlusconi ha dato un importante novità e un indizio preciso su quale potrebbe essere il futuro tecnico della Juventus, un nome, decisamente, a sorpresa.

Berlusconi lancia l’indizio: “Futuro Palladino? Lo cerca la Juve”

Raffaele Palladino sembra, dopo una grande stagione da allenatore del Monza, aver attirato l’attenzione, direttamente, della Juventus. Lo annuncia Paolo Berlusconi che ha parlato così del futuro dell’allenatore, alla domanda se resterà o meno in Lombardia.

“Palladino rimane? Dovrebbe restare ne parliamo a fine anno anche se ha la Juventus che lo sta cercando. Sarà bello dire no alla Juventus“. Un importante novità che, clamorosamente, potrebbe vedere il nome di Palladino in lizza come prossimo tecnico dei bianconeri. Sicuramente il suo phsique du role s’è visto in tutta questa stagione. portando il Monza a vincere partite importanti e a piazzarsi in una grande posizione in classifica, nonostante l’esordio in Serie A avvenuto ad inizio stagione. Ora l’ex calciatore bianconero potrebbe essere proprio cercato dalla sua ex squadra con cui giocò da calciatore.