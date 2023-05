Siviglia-Juventus, Allegri l’ha fatto davvero: panchinati due big

Siviglia-Juventus, Allegri ha deciso: due big fatti fuori nella partita più importante della stagione. Ecco le scelte in vista di stasera

Non ci sono dubbi che la Juventus questa sera si giochi la stagione. Uscire fuori dall’Europa League, con la spada di Damocle della penalizzazione che pende sulla testa dei bianconeri, vorrebbe dire quasi sicuramente essere certi di non giocare in Europa il prossimo anno. Diciamo quindi che il match contro il Siviglia ha un discreto valore.

E per la partita più importante dell’anno il tecnico bianconero sembra essere pronto a stravolgere l’attacco, mandando in panchina due big, i due titolari, che si sono alternati nel corso di questa annata. Sì, sia Vlahovic che Milik, a quanto pare e secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbero partire dalla panchina. Davanti, con Di Maria a supporto, dovrebbe giocare Moise Kean: uno che Allegri vede, e che è pronto a mandare in campo dal primo minuto contro la squadra allenata da Mendilibar. Queste sono le indicazioni che al momento arrivano. E andiamo a vedere adesso quelle che potrebbero essere le altre scelte del tecnico livornese.

Siviglia-Juventus, la probabile formazione bianconera

Il sistema di gioco sarà ovviamente quelle consolidato e che abbiamo visto in tutta questa stagione o per buona parte: il 3-5-1-1. Szczesny tra i pali, in difesa Gatti, Bremer e Danilo. A destra giocherà Cuadrado mentre dall’altro lato spazio a Kostic. Fagioli, Locatelli e Rabiot in mezzo.

Come detto Di Maria agirà alle spalle di Kean, con gli altri due attaccanti che speravano di giocare dall’inizio che invece dovrebbero partire dalla panchina. Così come Chiesa, che potrebbe essere un’arma da giocare a partita in corso. Queste quindi le scelte di Max. Le scelte per quella che senza dubbio è la sfida più importante della stagione. E speriamo non sia l’ultima…