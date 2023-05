Juventus, Allegri al canto del cigno: i cinque nomi per sostituirlo

Calciomercato Juventus, un’altra stagione senza trofei potrebbe essere già fatale. Adesso si fa il piano sul futuro: i dettagli.

Ieri sera con l’uscita dall’Europa League e la mancata finale della competizione, si è anche ufficializzata un’altra stagione senza trofei per la Juventus. Un’annata certamente difficile per diversi motivi, in primis quelli extra sportivi.

Alla Juventus non si può recriminare troppo, ieri sera, i ragazzi, ci hanno provato giocando anche una buona gara ma, con questa stagione sulla carta fallimentare, almeno in quanto a trofei, la società, adesso, prenderà le dovute considerazioni anche su, possibili, nuove guide tecniche e incredibilmente i profili sondati sarebbero, addirittura, cinque.

Da Zidane a Conte e la suggestione Palladino: tutti i profili sondati

Adesso la Juventus attende il verdetto per la penalizzazione ma nella prossima stagione, se tutto venisse confermato, la squadra bianconera potrebbe essere esclusa dalle prossime manifestazioni europee, nonostante la seconda posizione in classifica di Serie A.

Proprio per questo motivo ci sarebbero già eventuali sostituti di Allegri pronti a sedere sulla ‘nuova’ panchina della Juventus improntata sui giovani che, tra l’altro, hanno già dato ottime impressioni per il futuro. Le suggestione principale continuano ad essere Antonio Conte e Zidane, difficili economicamente ma che avrebbe il phisique du role e conoscerebbero perfettamente l’ambiente. Dai sogni, anche, le possibilità concrete come Palladino e Tudor. Il primo è in piena ascesa, con risultati sorprendenti al Monza. Il secondo, invece, è un altro ex, che sarebbe ideale per l’ambiente anche e soprattutto per il carisma. E poi ultimo, leggermente defilato ma anche molto esperto, c’è Gasperini. Una cinquina di nomi che, in caso di cambio tecnico, potrebbero essere valide alternative all’attuale tecnico Massimiliano Allegri.