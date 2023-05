Calciomercato Juventus, l’allenatore che accontenta tutti: Nagelsmann al posto di Allegri

La Juventus guarda al futuro e potrebbero esserci considerazione anche su un, nuovo, possibile allenatore: i dettagli svelati.

Se c’è una cosa realmente positiva di questa stagione, assai complicata, è, sicuramente, la crescita dei giovani. Ieri sera, una partita che nonostante tutto ha visto giocare e provarci i ragazzi, e la risposta è arrivata proprio dalle ‘nuove’ leve.

I giovani, infatti, sono il centro del progetto dalla quale ripartire. La società è pienamente consapevole di questa cosa e proprio come imprint futuro c’è la volontà di farli crescere ulteriormente, consolidandoli campioni. Proprio per questo moto rivoluzionario, a guidare la nuova Juventus, si valutano figure ‘giovani’, o meglio, con un approccio più innovativo. Tra le ghiotte suggestioni, ora, filtra il nome dell’ex tecnico del Bayern Monaco: Nagelsmann.

Nagelsmann alla Juventus per i giovani: suggestione dall’estero

L’esplosione definitiva di giocatori come Fagioli e Illing sono le solide certezze per la Juventus che verrà. Giovani che avranno un’importanza essenziale per il futuro che partirà proprio con una nuova volontà di fare la differenza e tornare competitivi in campionato, cercando la vittoria dello scudetto.

Nel caso, appunto, in cui la società decidesse di cambiare la guida tecnica, tra le ghiotte occasioni dall’estero potrebbe esserci quella di tesserare l’ex tecnico del Bayern Monaco, Nagelsmann, che ha dimostrato di avere un ottimo feeling con i giovani. Di classe 1987 (la stessa età di Bonucci per intenderci), l’allenatore tedesco potrebbe accontentare tutti: dalla società, dai giovani ma anche dai tifosi che avrebbero, in sostanza, un nuovo tecnico preparato con grande esperienza ma anche con una nuova filosofia di gioco. Una sorta di rivoluzione che agevolerebbe chiunque. Non ci resta che attendere novità in merito alla questione nei prossimi mesi.